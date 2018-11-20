《傳聞》大戶豪賭美元下跌押注金礦股；中移明年推主品牌５Ｇ手機

《傳聞》市場消息稱，大戶正加碼豪賭美元下跌，押注金礦股，包括招金擴業

（０１８１８），主要是美國經濟有壓力，加息步伐將放慢。招金昨日（１９日）重上７﹒０６

元收市，後市有望向上挑戰７﹒５元至７﹒８元阻力。

另外，中國移動（００９４１）走勢呈強，昨日升７７﹒２５元收市。據悉除了建設５Ｇ網

絡之外，中移動正部署明年推出自主品牌５Ｇ手機，表現異常積極，支持股價進一步向８０元大

關進發。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

