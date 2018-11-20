《傳聞》蘋果再削減訂單，ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ減單達三分一

《傳聞》蘋果ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ、ＸＳ Ｍａｘ和ＸＲ的銷情持續受到市場關注，消息指

周一再傳公司指示代工商削減訂單，其中平價版ＸＲ要減少三分一訂單。

ＸＲ原定今年９月至明年２月期間生產７０００萬部，但蘋果如今要求減產三分一。連番負

面消息拖累，蘋果股價從歷史高位顯著回落，至上周累挫２０％，墮入調整區間。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

