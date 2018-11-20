《傳聞》蘋果ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ、ＸＳ Ｍａｘ和ＸＲ的銷情持續受到市場關注，消息指
周一再傳公司指示代工商削減訂單，其中平價版ＸＲ要減少三分一訂單。
ＸＲ原定今年９月至明年２月期間生產７０００萬部，但蘋果如今要求減產三分一。連番負
面消息拖累，蘋果股價從歷史高位顯著回落，至上周累挫２０％，墮入調整區間。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/11/2018 09:01
《傳聞》蘋果再削減訂單，ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ減單達三分一
《傳聞》蘋果ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ、ＸＳ Ｍａｘ和ＸＲ的銷情持續受到市場關注，消息指
周一再傳公司指示代工商削減訂單，其中平價版ＸＲ要減少三分一訂單。
ＸＲ原定今年９月至明年２月期間生產７０００萬部，但蘋果如今要求減產三分一。連番負
面消息拖累，蘋果股價從歷史高位顯著回落，至上周累挫２０％，墮入調整區間。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態20/11/2018
馬克龍：歐洲須變強 減依賴美國
|FOCUS19/11/2018
【FOCUS】侵侵彭斯雙簧戲 香港「真ready」極端市況?
|生財有道19/11/2018
《開市Good Morning》溫傑料教育股短期或繼續受壓
|中國故事19/11/2018
【強制退市】上交所：新增公眾安全類重大違法強制退市
|中國故事19/11/2018
【駐京專電】中證監李超：抓緊制定個稅遞延養老帳
|興證快訊19/11/2018
拆解騰訊業績
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰