《傳聞》匯恒研調升薪酬支出，恒生增幅３﹒５％至４％

《傳聞》有報道指，全港最大僱主之一匯豐銀行及恆生銀行（０００１１）正研究調整「薪

酬總池」（Ｔｏｔａｌ ｐａｙ ｐｏｏｌ），並指恆生銀行增幅可達３﹒５％至４％，而匯豐

銀行則低於此水平，惟上述調整仍待審批。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

