《傳聞》市場消息指，新世界（０００１７）旗下新創建（００６５９）去年入股投資的電
子錢包營運商ＴＮＧ有意在美國上市，集資最多３億美元（約２３﹒４億港元）。
消息指，ＴＮＧ現時正與顧問就出售股份進行籌備工作，目標在明年上市。上市集資所得計
劃用於在香港發展虛擬銀行，以及在海外進行業務拓展。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/11/2018 09:01
《傳聞》ＴＮＧ擬在美國上市，集資最多３億美元
《傳聞》市場消息指，新世界（０００１７）旗下新創建（００６５９）去年入股投資的電
子錢包營運商ＴＮＧ有意在美國上市，集資最多３億美元（約２３﹒４億港元）。
消息指，ＴＮＧ現時正與顧問就出售股份進行籌備工作，目標在明年上市。上市集資所得計
劃用於在香港發展虛擬銀行，以及在海外進行業務拓展。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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