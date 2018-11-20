《傳聞》ＴＮＧ擬在美國上市，集資最多３億美元

《傳聞》市場消息指，新世界（０００１７）旗下新創建（００６５９）去年入股投資的電

子錢包營運商ＴＮＧ有意在美國上市，集資最多３億美元（約２３﹒４億港元）。

消息指，ＴＮＧ現時正與顧問就出售股份進行籌備工作，目標在明年上市。上市集資所得計

劃用於在香港發展虛擬銀行，以及在海外進行業務拓展。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

