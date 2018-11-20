《傳聞》同程藝龍上市定價９﹒８元，接近招股價範圍下限

《傳聞》據ＩＦＲ引述市場消息人士指出，同程藝龍（００７８０）上市價格指引定為每股

９﹒８元，為招股價範圍９﹒７５元至１２﹒６５元下限，集資約１４億元。

該股將於１１月２６日掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

