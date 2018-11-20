《魚缸博客》小米業績後算抵買？雷軍賭１０億可能係股價催化劑！

《魚缸博客》小米（０１８１０）噚日（１９日）傍晚出咗份靚仔成績表，第三季營收

５０８億人仔，按年升４９﹒１巴仙。之前雷軍係咁話小米係一間互聯網公司，睇睇互聯網服務

收入，按年升８５﹒５巴仙至４７億人仔，睇個勢好似好勁，但對比起手機業務都只係九牛一毛

。

好啦，講咁耐，究竟點解讀份業績呢？大行對小米睇法不一，美銀就話佢呢次業績遜預期；

里昂就降佢目標價；德銀就話佢季績勝預期同埋預料股價反彈。大行睇法不一，因為各大行用唔

同嘅「基調」睇佢，到今都定性唔到佢係手機股定互聯網網股。

呢次小米為咗開拓女性市場，重同美圖（０１３５７）簽訂戰略合作協議，小米將會拎到美

圖相機嘅相關技術，以及大部分硬件嘅３０年獨家授權。

齋咁聽落，好似會係股價催化劑。但事實上，美圖自己都出品手機，但似乎銷量麻麻地，亦

都係佢有一排股價插水嘅原因。呢次合作會唔會變成１＋１大於２嘅效果，就不得而知啦。

另外，呢兩日孖屐講多最多，就係雷軍同格力電器董事長董明珠嘅賭約。

話說２０１３年，係「中國經濟年度人物評選」嘅過程入面，雷軍同董明珠就開始鬧交，之

後董明珠話如果雷軍係５年內令小米係營業額跑贏格力，就輸１０億人仔畀佢！而今年小米首三

季總營收係１３０５億人仔，格力就係１４８７億人仔，兩者相差只係１８２億！

加上今年係今年「雙十一」小米單日都有５０幾億人仔營業額，要跑贏格力絕對有機會，而

且內地淘寶重有一次「雙十二」，呢張賭約反而有機會係雷軍拼業績嘅動力所在，亦有可能係比

較實在嘅股價催化劑。

小米近期股價其實比較平穩，都係１２、１３銀左右上落，係出業績之後先開始返到１４銀

。其實現價入都重有水位，目前上線第一關可睇１８銀，會唔會破到高位就要留意佢第四季表現

；而下線支持位啖係１２銀呢個位置，一穿就要走啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

