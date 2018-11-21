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即市新聞

21/11/2018 09:01

《傳聞》基金沽售物流股；贛鋒鋰業與車企進一步合作

　　《傳聞》中美貿易戰有可能再升級，而且時間遠比為長，開始影響物流行業業務，據悉基金
正加速沽售物流貨倉股份。嘉里物流（００６３６）昨日（２０日）急跌６％，以１１﹒６元收
市，短期不宜博反彈。
　　另外，贛鋒鋰業（０１７７２）股價表現呈強，昨日上升２％收１５﹒１８元。據悉贛鋒鋰
業計劃進一步與車企展開合作，支持短期股價上升，宜待股價回落至１４元水平低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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