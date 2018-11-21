《傳聞》本年初，豐樹基金委託測量師行，放售觀塘豐樹中心全幢，據悉，一直有財團進行
洽購，而近日有財團出價約９０億元，按該廈總樓面約７０萬平方呎計，呎價約１﹒２８萬元，
貼近業主意向價，有望短期內易手。
消息指私募基金太盟投資（ＰＡＧ）奪得物業呼聲最高，由於受地契限制，該廈不可拆售，
故料該基金購入作長線收租及投資。該廈目前出租率甚高，個別單位呎租高見３５元，回報率不
俗，故吸引基金洽購。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/11/2018 09:01
《傳聞》觀塘豐樹中心全幢９０億洽購至尾聲，ＰＡＧ呼聲最高
《傳聞》本年初，豐樹基金委託測量師行，放售觀塘豐樹中心全幢，據悉，一直有財團進行
洽購，而近日有財團出價約９０億元，按該廈總樓面約７０萬平方呎計，呎價約１﹒２８萬元，
貼近業主意向價，有望短期內易手。
消息指私募基金太盟投資（ＰＡＧ）奪得物業呼聲最高，由於受地契限制，該廈不可拆售，
故料該基金購入作長線收租及投資。該廈目前出租率甚高，個別單位呎租高見３５元，回報率不
俗，故吸引基金洽購。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|中國故事21/11/2018
雙11引爆消費升級 衣食住行數碼化
|生財有道21/11/2018
何止三分醒 華潤啤酒逆市擴張
|生財有道21/11/2018
特色服務起家 海底撈火熱擴張
|剖析天下21/11/2018
英歐達成脫歐草案 能否通過仍存變數
|國際動態21/11/2018
沙特醞釀變天 王儲涉殺卡舒吉 王室謀奪位
|中國故事20/11/2018
【放貸抉擇】銀行紛出輸血民企措施 不良率攀升令放貸可持續成疑
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰