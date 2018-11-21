《傳聞》觀塘豐樹中心全幢９０億洽購至尾聲，ＰＡＧ呼聲最高

《傳聞》本年初，豐樹基金委託測量師行，放售觀塘豐樹中心全幢，據悉，一直有財團進行

洽購，而近日有財團出價約９０億元，按該廈總樓面約７０萬平方呎計，呎價約１﹒２８萬元，

貼近業主意向價，有望短期內易手。

消息指私募基金太盟投資（ＰＡＧ）奪得物業呼聲最高，由於受地契限制，該廈不可拆售，

故料該基金購入作長線收租及投資。該廈目前出租率甚高，個別單位呎租高見３５元，回報率不

俗，故吸引基金洽購。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

