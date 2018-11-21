《魚缸博客》潤電股價堅挺，估值吸引息率又高，分注吸納！

《魚缸博客》隔晚花旗國嗰邊又大跌，科技股當然繼續係重災區啦，全球科技板塊疲弱，香

江呢邊嘅科技股睇嚟都凍過水喇，選股都係回歸謹慎好。噚日（２０日）魚缸跌逾５００點嘅時

候，博客就留意藍戰士入邊，唯獨兩隻無事，分別係煤氣（００００３）同潤電（００８３６）

持平，但比較之下潤電比煤氣有優勢得多。

喺業務上，其實佢仲跟住神州國策走，積極回應綠色能源國策，加快發展可再生能源、推動

煤電轉型升級同改善能源結構，增大清潔能源佔比，同時嚴控煤電投資，２０１７年已經無新投

產燃煤機組，而且投入１６﹒９７億銀，用喺煤電機組節能減排升級改造，咁就唔驚神州出手啦

。

另一方面，前排神州先話煤炭嘅價格會下跌返，預計第四季煤價為每噸６８０銀人仔，

２０１９年為每噸５８０銀，低過市場平均預期，而煤炭價格下跌將會影響到一眾中資電力股嘅

表現，改善佢地嘅毛利，瑞信話相信行業喺２０１９年淨資產回報率有望由今年首三季度４巴仙

增長至９巴仙，而且首推潤電。

對比其他電力股，潤電現時息率接近６厘，市盈率１５﹒１５倍，估值吸引得嚟，高息做就

防守性，更加重要係唔同其他中資電力股無喺Ａ場上市，意味北水要買貨就一定要嚟香江，喺股

價上比其他電力股有更大支持。

睇返公仔圖，現時潤電喺上個月尾見１２﹒２銀之後開始反彈，喺１５銀關口就見阻力，而

且應該會有一段整固期，缸友們可以現價位置分注吸納，喺風雨飄搖嘅魚缸之下，都可以有啲保

障啊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

