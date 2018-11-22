《傳聞共賞》富士康明年削２００億開支，央企整合潮將擴至航空業





《傳聞共賞》 富士康計劃明年削減２００億元人民幣開支，裁非技術員工

德意志銀行風險管理交易虧損６０００萬美元

央企整合潮將擴至航空業，電企逐步調高天然氣發電上網價

外資基金力吸中信証券（０６０３０）



《昔日傳聞》 觀塘豐樹中心全幢９０億洽購至尾聲，ＰＡＧ呼聲最高

中小型中資銀行重推Ｐ減３﹒１５厘按揭優惠

基金沽售物流股；贛鋒鋰業與車企進一步合作

蘋果再削減訂單，ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ減單達三分一

匯豐恆生研調升薪酬支出，恆生增幅３﹒５％至４％

ＴＮＧ擬在美國上市，集資最多３億美元

大戶豪賭美元下跌押注金礦股，中移明年推主品牌５Ｇ手機

貝萊德擬申請中國公募基金牌照，另洽售中銀基金管理股權

中電信建５Ｇ站點，基金換馬轉吸納進取型股份

新東方在綫在港上市，收集投資者認購意向

礦機商嘉楠耘智擱置今年上市

頤海（０１５７９）拓展第三方餐飲銷售渠道

歐美大行將轉軚唱好Ａ股，內地加快電訊業混改步伐

寶寶樹（０１７６１）國際配售足額

冠捷代理飛利浦產品成亮點，新創建巴士加價快獲批

九鼎集團擬售香港富通保險，作價最高達２５億美元

海航出售集裝箱出租商Ｓｅａｃｏ，作價百億

虛擬銀行申請三分一打回頭，包括中銀（０２３８８）財團



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

