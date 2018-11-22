《傳聞》央企整合潮將擴至航空業，電企逐步調高天然氣發電上網價

《傳聞》市場消息稱，為配合國有企業改革，央企資產併購整合潮將至，航空業勢成為目標

之一。南方航空（０１０５５）股價在５元邊緣可以留意，昨日（２１日）收５﹒２６元微升０

﹒１元。

另外，近日內地電力股發力上升，其中華電國際（０１０７１）昨日上升４％，以３﹒２９

元收市。據悉當局鼓勵電力集團加大天然氣發電佔比，將逐步調高上網電價，成為電力股炒高的

利好因素，華電短期上試３﹒５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

