《傳聞》市場消息稱，為配合國有企業改革，央企資產併購整合潮將至，航空業勢成為目標
之一。南方航空（０１０５５）股價在５元邊緣可以留意，昨日（２１日）收５﹒２６元微升０
﹒１元。
另外，近日內地電力股發力上升，其中華電國際（０１０７１）昨日上升４％，以３﹒２９
元收市。據悉當局鼓勵電力集團加大天然氣發電佔比，將逐步調高上網電價，成為電力股炒高的
利好因素，華電短期上試３﹒５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/11/2018 09:01
《傳聞》央企整合潮將擴至航空業，電企逐步調高天然氣發電上網價
《傳聞》市場消息稱，為配合國有企業改革，央企資產併購整合潮將至，航空業勢成為目標
之一。南方航空（０１０５５）股價在５元邊緣可以留意，昨日（２１日）收５﹒２６元微升０
﹒１元。
另外，近日內地電力股發力上升，其中華電國際（０１０７１）昨日上升４％，以３﹒２９
元收市。據悉當局鼓勵電力集團加大天然氣發電佔比，將逐步調高上網電價，成為電力股炒高的
利好因素，華電短期上試３﹒５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|中國故事22/11/2018
電競風潮到港 錢臨香江？
|中國故事22/11/2018
【澳門傳奇】25歲微辣CEO六毫子 搞笑原創年收數千萬
|國際動態22/11/2018
特朗普再為沙特護航 拒停軍售
|FOCUS21/11/2018
【FOCUS】細數中國「no change」 侵侵騎虎難下？
|生財有道21/11/2018
《開市Good Morning》林家亨籲低吸 盧楚仁料鎊匯反彈
|中國故事21/11/2018
雙11引爆消費升級 衣食住行數碼化
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰