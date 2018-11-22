《傳聞》外資基金力吸中信証券（０６０３０）

《傳聞》中信証券（０６０３０）走勢呈強，在１４﹒２元至１４﹒５元水平承接力不俗，

昨日（２１日）迅速彈上１４﹒９６元高收。據聞外資芬佬連日有大買盤力吸中信証券，可能有

動作跟尾。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

