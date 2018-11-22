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即市新聞

22/11/2018 09:01

《傳聞》富士康計劃明年削減２００億元人民幣開支，裁非技術員工

　　《傳聞》蘋果ｉＰｈｏｎｅ最大組裝商富士康，因公司面臨非常艱巨、競爭激烈的一年，計
劃在明年削減２００億元人民幣（約２２６億港元）開支。
　　消息引述富士康的備忘錄指，富士康的ｉＰｈｏｎｅ業務明年需要減少６０億人民幣開支，
並計劃裁減約１０％非技術員工。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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