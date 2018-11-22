《傳聞》富士康計劃明年削減２００億元人民幣開支，裁非技術員工

《傳聞》蘋果ｉＰｈｏｎｅ最大組裝商富士康，因公司面臨非常艱巨、競爭激烈的一年，計

劃在明年削減２００億元人民幣（約２２６億港元）開支。

消息引述富士康的備忘錄指，富士康的ｉＰｈｏｎｅ業務明年需要減少６０億人民幣開支，

並計劃裁減約１０％非技術員工。



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