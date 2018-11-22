《傳聞》德意志銀行風險管理交易虧損６０００萬美元

《傳聞》外電消息指，德意志銀行有紐約的交易員將數十億美元的投資倉位匯集到一個稱為

「中央風險帳簿」的投資組合中，原目的是為避免損失，但由於價格大跌，導致今年產生

６０００萬美元的虧損。

消息指，這逼使德銀削減這個帳簿的規模，一名負責的交易員亦遭撤換職務。目前仍未清楚

這筆損失何時反映在德銀的帳目中。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

