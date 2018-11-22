《魚缸博客》物管股受追捧，彩生活回落唔少估值低殘可作首選

《魚缸博客》近排花旗國科技股因為蘋果新「唉瘋」唔賣得而不斷被缸友掟貨，納指五大科

技股更加由高位回吐超過兩成，喺「孖屐」不斷擔心全球經濟增長會縮水下，科技創新好似又暫

時遇到瓶頸，新「唉瘋」又冇咩新賣點兼賣得貴，難怪「孖屐」唔多ＢＵＹ佢，唔少缸友都覺得

矽谷科技佬嘅高增長年代已一去不復返。加上佢地今年以來都升咗唔少，魚缸一有Ｄ咩動靜就即

刻成為缸友掟貨嘅「他屐」。

即使跟蘋果搵食嘅瑞聲（０２０１８）已經由４９蚊低位彈返上嚟，但每當升到咁上下就要

碌返落嚟，反映「孖屐」對呢一類股份仍相當有戒心。另外，近日大市跌勢雖已見喘定，但升市

日下成交都冇咩大配合，亦都意味投資者對後市嘅睇法都幾審慎。

魚缸目前主要都係炒股唔炒市為主，而物管股近期都有Ｄ炒作。事實上，物管股喺今年上半

年都相當強勢，但隨住下半年大市氣氛轉差，以及社保徵費改革出台，「孖屐」擔心咁樣會令物

管股嘅員工成本急升，唔少街坊都由高位碌返落嚟，當中，彩生活（０１７７８）就由近三年高

位９﹒２５銀開始插水，直到喺１０月頭低見３﹒４９銀兼創咗歷史新低後先見喘定，足足回調

咗超過六成二。



＊彩生活今年預測市盈率不足十倍，「他屐」可上望５蚊＊



物管股股價勁插，相信都已經反映咗社保徵費呢個消息，加上唔受外圍同人民幣貶值影響，

屋苑嘅物管訂單又相當穩定，相信可以繼續吸引唔少缸友低吸。中金早前就話，社保嚴繳將對物

管股影響有限，估計物管股稅前利潤僅下跌２至９巴仙。大摩雖然睇得淡Ｄ，話社保徵費最差嘅

影響係令經營溢利插水１２至５０巴仙，但彩生活所受嘅影響會比較細。

彩生活喺所有街坊入面，估值最低殘，今年預測市盈率只有９﹒１倍，低其他街坊一大截，

加上又由高位回落咗唔少，可以作物管佬入面嘅首選。走勢上，該股低見３﹒４９銀後一直處於

橫行窄幅上落嘅局面，可以考慮喺４蚊附近水平掃貨，「他屐」可以上望５蚊。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

