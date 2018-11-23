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即市新聞

23/11/2018 09:00

《傳聞共賞》中銀推全港最平Ｈ按，中化能源推遲至明年上市



　《傳聞共賞》　永明金融加入競購富通保險香港業務
　　　　　　　　中化能源推遲至明年上市
　　　　　　　　中銀推Ｈ加１﹒２３５厘按揭，暫屬全港最平Ｈ按
　　　　　　　　粵投有動作發掘水資源新項目；光控續有項目分拆上市
　　　　　　　　內地煤改氣提速利燃氣股；阿里影業力谷在線售票業務


　《昔日傳聞》　富士康計劃明年削減２００億元人民幣開支，裁非技術員工
　　　　　　　　德意志銀行風險管理交易虧損６０００萬美元
　　　　　　　　央企整合潮將擴至航空業，電企逐步調高天然氣發電上網價
　　　　　　　　外資基金力吸中信証券（０６０３０）
　　　　　　　　觀塘豐樹中心全幢９０億洽購至尾聲，ＰＡＧ呼聲最高
　　　　　　　　中小型中資銀行重推Ｐ減３﹒１５厘按揭優惠
　　　　　　　　基金沽售物流股；贛鋒鋰業與車企進一步合作
　　　　　　　　蘋果再削減訂單，ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ減單達三分一
　　　　　　　　匯豐恆生研調升薪酬支出，恆生增幅３﹒５％至４％
　　　　　　　　ＴＮＧ擬在美國上市，集資最多３億美元
　　　　　　　　大戶豪賭美元下跌押注金礦股，中移明年推主品牌５Ｇ手機
　　　　　　　　貝萊德擬申請中國公募基金牌照，另洽售中銀基金管理股權
　　　　　　　　中電信建５Ｇ站點，基金換馬轉吸納進取型股份
　　　　　　　　新東方在綫在港上市，收集投資者認購意向
　　　　　　　　礦機商嘉楠耘智擱置今年上市
　　　　　　　　頤海（０１５７９）拓展第三方餐飲銷售渠道
　　　　　　　　歐美大行將轉軚唱好Ａ股，內地加快電訊業混改步伐

　　　　　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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