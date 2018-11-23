《傳聞》粵投有動作發掘水資源新項目；光控續有項目分拆上市

《傳聞》粵海投資（００２７０）股價昨日（２２日）破頂，升上１４﹒７４元，上升３％

。據聞粵海有動作，發掘水資源新項目，對業務發展有利。股價回落至１４﹒３元至１４﹒５元

水平，續可低吸。

另外，光控（００１６５）近月股價反覆向上，收復了１４元失地，昨日收１４﹒５４元

跌１﹒６％。據悉光控續有項目在內地與本港上市，支持股價持續在高位徘徊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

