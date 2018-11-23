《傳聞》內地煤改氣提速利燃氣股；阿里影業力谷在線售票業務

《傳聞》市場消息稱，內地入市霧霾天氣，加速推進煤改氣計劃，燃氣股展開新一波上升。

昆侖能源（００１３５）昨日（２２日）上升０﹒３元，９﹒３１元收市，短期再向１０元大關

進發。

另外，阿里影業（０１０６０）近月股價走勢跑贏大市，由１元附近反覆上升昨日１﹒２３

元。據悉阿里影業將力谷旗下在線票務業務，提升市場份額，惟需加大投資，現價高追有風險，

提防有融資壓力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

