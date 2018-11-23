《傳聞》新股市場再遇逆風，集資額高達２０億美元（約１５６億港元）的中化能源，決定
推遲上市計劃至明年，主因現時市況疲弱及油價下跌。
市場消息指，從事石油石化產業的中化能源，在完成上市前預路演後，已經暫停其上市工作
，以等待明年市況轉好時始掛牌。摩根士丹利、中信里昂及中銀國際為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/11/2018 09:01
《傳聞》中化能源推遲至明年上市
《傳聞》新股市場再遇逆風，集資額高達２０億美元（約１５６億港元）的中化能源，決定
推遲上市計劃至明年，主因現時市況疲弱及油價下跌。
市場消息指，從事石油石化產業的中化能源，在完成上市前預路演後，已經暫停其上市工作
，以等待明年市況轉好時始掛牌。摩根士丹利、中信里昂及中銀國際為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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