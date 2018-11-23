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即市新聞

23/11/2018 09:01

《傳聞》中銀推Ｈ加１﹒２３５厘按揭，暫屬全港最平Ｈ按

　　《傳聞》中小型銀行積極推按揭優惠搶客，趁港元拆息貼近半年低，大型銀行亦加緊部署，
消息指中銀推Ｈ加１﹒２３５厘按揭，實際按息２﹒２４５厘，暫屬全港最平Ｈ按。
　　近期有中小行下調Ｐ按，個別可批低至Ｐ減３﹒０５厘至３﹒１５厘，實際息率２﹒２２５
厘至２﹒３２５厘，與上述Ｈ按息率相若。
　　業界人士指，今次大行「滴水式」減息相信是為保持市場競爭力。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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