《傳聞》中銀推Ｈ加１﹒２３５厘按揭，暫屬全港最平Ｈ按

《傳聞》中小型銀行積極推按揭優惠搶客，趁港元拆息貼近半年低，大型銀行亦加緊部署，

消息指中銀推Ｈ加１﹒２３５厘按揭，實際按息２﹒２４５厘，暫屬全港最平Ｈ按。

近期有中小行下調Ｐ按，個別可批低至Ｐ減３﹒０５厘至３﹒１５厘，實際息率２﹒２２５

厘至２﹒３２５厘，與上述Ｈ按息率相若。

業界人士指，今次大行「滴水式」減息相信是為保持市場競爭力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

