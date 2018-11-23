《傳聞》市場消息指，加拿大永明金融有意參與競購富通保險香港業務，估值可能超過３０
億美元（約２３４億港元）。
消息人士稱，中國九鼎投資已要求在未來數周內進行第二輪投標，目前尚未有最後決定，競
購者可以拒絕提交要約。
此前有報道指，潛在競購者包括周大福（０１９２９）、私募基金太盟投資（ＰＡＧ）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/11/2018 09:01
《傳聞》永明金融競購富通保險香港業務
《傳聞》市場消息指，加拿大永明金融有意參與競購富通保險香港業務，估值可能超過３０
億美元（約２３４億港元）。
消息人士稱，中國九鼎投資已要求在未來數周內進行第二輪投標，目前尚未有最後決定，競
購者可以拒絕提交要約。
此前有報道指，潛在競購者包括周大福（０１９２９）、私募基金太盟投資（ＰＡＧ）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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