《傳聞》永明金融競購富通保險香港業務

《傳聞》市場消息指，加拿大永明金融有意參與競購富通保險香港業務，估值可能超過３０

億美元（約２３４億港元）。

消息人士稱，中國九鼎投資已要求在未來數周內進行第二輪投標，目前尚未有最後決定，競

購者可以拒絕提交要約。

此前有報道指，潛在競購者包括周大福（０１９２９）、私募基金太盟投資（ＰＡＧ）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

