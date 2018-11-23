《傳聞》佳兆業分拆物業管理業務港上市，集資六千萬至七千萬美元

《傳聞》佳兆業集團（０１６３８）分拆物業管理部門佳兆業物業獨立上市，已通過上市聆

訊，市場消息人士指出，計劃集資６０００萬至７０００萬美元。農銀國際及中信里昂為聯合保

薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

