《傳聞》內地個人投資境外股市限制放寬，ＤＹＮＡＭ拓飛機租賃

《傳聞》內地金融開放成為市場焦點，據聞個人投資境外股市限制將會逐步放寬，港交所（

００３８８）將是受惠者。近月港交所在２２０元水平有頗強承接力，似乎有大戶收集之中，可

加留意。

另外，市場消息稱，ＤＹＮＡＭ（０６８８９）靜極思動，開拓包括飛機租賃新業務，

發展將有新亮點，吸引新資金入市。ＤＹＮＡＭ連日上升，上周五升破１０元大關，以１０﹒２

８元收市，宜待股價回落至９﹒５元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

