《傳聞》內地金融開放成為市場焦點，據聞個人投資境外股市限制將會逐步放寬，港交所（
００３８８）將是受惠者。近月港交所在２２０元水平有頗強承接力，似乎有大戶收集之中，可
加留意。
另外，市場消息稱，ＤＹＮＡＭ（０６８８９）靜極思動，開拓包括飛機租賃新業務，
發展將有新亮點，吸引新資金入市。ＤＹＮＡＭ連日上升，上周五升破１０元大關，以１０﹒２
８元收市，宜待股價回落至９﹒５元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/11/2018 09:01
《傳聞》內地個人投資境外股市限制放寬，ＤＹＮＡＭ拓飛機租賃
《傳聞》內地金融開放成為市場焦點，據聞個人投資境外股市限制將會逐步放寬，港交所（
００３８８）將是受惠者。近月港交所在２２０元水平有頗強承接力，似乎有大戶收集之中，可
加留意。
另外，市場消息稱，ＤＹＮＡＭ（０６８８９）靜極思動，開拓包括飛機租賃新業務，
發展將有新亮點，吸引新資金入市。ＤＹＮＡＭ連日上升，上周五升破１０元大關，以１０﹒２
８元收市，宜待股價回落至９﹒５元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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