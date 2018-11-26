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即市新聞

26/11/2018 09:01

《傳聞》內地券商布局滬倫通

　　《傳聞》市場消息稱，內地券商全力布局即將啟動滬倫通，搶飲頭啖湯與搶佔市場份額，跨
市場互聯互通成為券商業務新增長點。華泰六八八六（０６８８６）回落至１２元邊緣，可以考
慮低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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