《傳聞》內地券商布局滬倫通

《傳聞》市場消息稱，內地券商全力布局即將啟動滬倫通，搶飲頭啖湯與搶佔市場份額，跨

市場互聯互通成為券商業務新增長點。華泰六八八六（０６８８６）回落至１２元邊緣，可以考

慮低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

