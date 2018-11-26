《魚缸博客》過江龍車商喺神州銷售仍造好，永達估值低殘可博反彈

《魚缸博客》花旗國上個禮拜五（２３日）有唔少缸友掛住食火雞同趁住「黑色星期五」去

「濕平」都無心戀戰，半日市三大指數埋單全線下跌。不過，香江今朝冇受個邊影響，高開

１７１點後不斷向上，最多仲彈起４８６點，高見２６４１３點，仲一突突破埋條五十天線

（２６１９２點），勁！

魚缸低谷反彈下，走勢落後嘅板塊自然會受唔少缸友垂青，頹咗一排嘅砵砵車經銷股都有望

可以再獲資金追捧。事實上，早排因為阿爺宣布要降低四個轆嘅進口關稅，搞到唔少缸友都等遲

Ｄ先買，砵砵車經銷商嘅第二季業績唔算太好睇，以致唔少街坊股價由五月底開始一直插水。

另外，雖然神州砵砵車銷售增長有縮水跡象，但為保經濟增長，唔排除阿爺為咗刺激國內消

費而推出利好政策，而早排有傳汽車購置稅會減半呢個消息或會成真，連同降低進口關稅措施已

經喺今年７月實施，都有利汽車經銷股造好。

過江龍寶馬喺今年第三季開始為神州嘅汽車經銷商提供現金補貼，永達（０３６６９）除咗

主力代理寶馬銷售，永達亦都代理福士汽車旗下嘅奧迪同保時捷嘅銷售，而呢兩者近年喺神州嘅

銷售都保持唔錯增長，前景自然可以睇高一線。

技術上，永達由今年六月頭高位９﹒７６銀不斷下試，直到喺上個月３０號低見４﹒１１銀

先至開始築底，之後都係處於橫行區間上落嘅局面。該股今年預測市盈率只有４﹒５８倍，平絕

所有街坊，可考慮回調至１０天線（４﹒７４４銀）吸納，「他屐」可以上望５０天線

（５﹒６５銀）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

