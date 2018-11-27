《傳聞共賞》利邦重組裁員，中國以外新興債贖回規模降至十年低

《傳聞共賞》 利邦（００８９１）重組裁員，部分部門人手銳減近半
中國以外新興市場債券贖回規模降至十年低
京信通信拓５Ｇ天線；電力板塊將推進混改
Ａ股ＩＰＯ迎高潮，配合擴大資本市場改革開放
《昔日傳聞》 抖音母企明年來港上市，上市前估值５８７０億元
內地個人投資境外股市限制放寬，ＤＹＮＡＭ拓飛機租賃
內地券商布局滬倫通
永明金融加入競購富通保險香港業務
中化能源推遲至明年上市
中銀推Ｈ加１﹒２３５厘按揭，暫屬全港最平Ｈ按
粵投有動作發掘水資源新項目；光控續有項目分拆上市
內地煤改氣提速利燃氣股；阿里影業力谷在線售票業務
富士康計劃明年削減２００億元人民幣開支，裁非技術員工
德意志銀行風險管理交易虧損６０００萬美元
央企整合潮將擴至航空業，電企逐步調高天然氣發電上網價
外資基金力吸中信証券（０６０３０）
觀塘豐樹中心全幢９０億洽購至尾聲，ＰＡＧ呼聲最高
中小型中資銀行重推Ｐ減３﹒１５厘按揭優惠
基金沽售物流股；贛鋒鋰業與車企進一步合作
蘋果再削減訂單，ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ減單達三分一
匯豐恆生研調升薪酬支出，恆生增幅３﹒５％至４％
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確