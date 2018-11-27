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即市新聞

27/11/2018 09:00

《傳聞共賞》利邦重組裁員，中國以外新興債贖回規模降至十年低

　《傳聞共賞》　利邦（００８９１）重組裁員，部分部門人手銳減近半
　　　　　　　　中國以外新興市場債券贖回規模降至十年低
　　　　　　　　京信通信拓５Ｇ天線；電力板塊將推進混改
　　　　　　　　Ａ股ＩＰＯ迎高潮，配合擴大資本市場改革開放

　《昔日傳聞》　抖音母企明年來港上市，上市前估值５８７０億元
　　　　　　　　內地個人投資境外股市限制放寬，ＤＹＮＡＭ拓飛機租賃
　　　　　　　　內地券商布局滬倫通
　　　　　　　　永明金融加入競購富通保險香港業務
　　　　　　　　中化能源推遲至明年上市
　　　　　　　　中銀推Ｈ加１﹒２３５厘按揭，暫屬全港最平Ｈ按
　　　　　　　　粵投有動作發掘水資源新項目；光控續有項目分拆上市
　　　　　　　　內地煤改氣提速利燃氣股；阿里影業力谷在線售票業務
　　　　　　　　富士康計劃明年削減２００億元人民幣開支，裁非技術員工
　　　　　　　　德意志銀行風險管理交易虧損６０００萬美元
　　　　　　　　央企整合潮將擴至航空業，電企逐步調高天然氣發電上網價
　　　　　　　　外資基金力吸中信証券（０６０３０）
　　　　　　　　觀塘豐樹中心全幢９０億洽購至尾聲，ＰＡＧ呼聲最高
　　　　　　　　中小型中資銀行重推Ｐ減３﹒１５厘按揭優惠
　　　　　　　　基金沽售物流股；贛鋒鋰業與車企進一步合作
　　　　　　　　蘋果再削減訂單，ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ減單達三分一
　　　　　　　　匯豐恆生研調升薪酬支出，恆生增幅３﹒５％至４％
　　　　　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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