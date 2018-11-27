《傳聞》京信通信（０２３４２）正在力拓５Ｇ天線，展開５Ｇ天線試商用，前景可看高一
線。該股昨日（２６日）微升１仙，以１﹒２７元，短期仍有力向上突破１﹒３元阻力。
另外，市場消息稱，內地混合所有制試點將會持續增加，電力股將是推進混改的板塊之一，
華能國電（００９０２）昨日上升４％，以４﹒８５元收市，強勢有望持續下去。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/11/2018 09:01
《傳聞》京信通信拓５Ｇ天線；電力板塊將推進混改
《傳聞》京信通信（０２３４２）正在力拓５Ｇ天線，展開５Ｇ天線試商用，前景可看高一
線。該股昨日（２６日）微升１仙，以１﹒２７元，短期仍有力向上突破１﹒３元阻力。
另外，市場消息稱，內地混合所有制試點將會持續增加，電力股將是推進混改的板塊之一，
華能國電（００９０２）昨日上升４％，以４﹒８５元收市，強勢有望持續下去。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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