《傳聞》Ａ股ＩＰＯ迎高潮，配合擴大資本市場改革開放

《傳聞》為配合擴大資本市場改革開放與，據聞多間大型企業計劃明年Ａ股掛牌，ＩＰＯ再

度活躍起來，正在轉型投行的中信証券（０６０３０）將是受惠者，昨日（２６日）以

１４﹒５４元收市，上升０﹒１元，現水平續可低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

