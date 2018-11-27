《傳聞》經營Ｃｅｒｒｕｔｉ １８８１、Ｋｅｎｔ ＆ Ｃｕｒｗｅｎ及
Ｇｉｅｖｅｓ ＆ Ｈａｗｋｅｓ等品牌的利邦（００８９１），已於上月已率先裁員。
市場消息指，利邦近月於本港及內地已經先後裁員，當中涉及多個部門，有部分部門的人手
更銳減近半。
據悉，今年４月內地紡織品製造商山東如意正式入主利邦後，已著手整合業務，上月尾裁減
在港的部分員工，涉及多個部門，包括營業部、採購部、行政部及會計部等。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/11/2018 09:01
《傳聞》利邦（００８９１）重組裁員，部分部門人手銳減近半
《傳聞》經營Ｃｅｒｒｕｔｉ １８８１、Ｋｅｎｔ ＆ Ｃｕｒｗｅｎ及
Ｇｉｅｖｅｓ ＆ Ｈａｗｋｅｓ等品牌的利邦（００８９１），已於上月已率先裁員。
市場消息指，利邦近月於本港及內地已經先後裁員，當中涉及多個部門，有部分部門的人手
更銳減近半。
據悉，今年４月內地紡織品製造商山東如意正式入主利邦後，已著手整合業務，上月尾裁減
在港的部分員工，涉及多個部門，包括營業部、採購部、行政部及會計部等。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態27/11/2018
【俄烏衝突】俄攻擊烏砲艇扣3船 聯國緊急會商
|專訪26/11/2018
天工國際：不懼貿易戰，投5億建粉末冶金生產線
|生財有道26/11/2018
《開市Good Morning》涂國彬：科技股走弱宜換馬至房託
|剖析天下26/11/2018
【台灣大選】不同意「東奧正名」佔多 國台辦：台獨註定失敗
|FOCUS26/11/2018
【FOCUS】「藍色浪潮」席捲台灣 經濟牌成國民黨希望
|剖析天下26/11/2018
【台灣大選】韓國瑜反轉高雄柯文哲險勝台北 綠地重變藍天
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰