《傳聞》利邦（００８９１）重組裁員，部分部門人手銳減近半

《傳聞》經營Ｃｅｒｒｕｔｉ １８８１、Ｋｅｎｔ ＆ Ｃｕｒｗｅｎ及

Ｇｉｅｖｅｓ ＆ Ｈａｗｋｅｓ等品牌的利邦（００８９１），已於上月已率先裁員。

市場消息指，利邦近月於本港及內地已經先後裁員，當中涉及多個部門，有部分部門的人手

更銳減近半。

據悉，今年４月內地紡織品製造商山東如意正式入主利邦後，已著手整合業務，上月尾裁減

在港的部分員工，涉及多個部門，包括營業部、採購部、行政部及會計部等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

