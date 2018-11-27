《傳聞》備受打擊的新興市場終現好消息，中國之外的新興市場債券贖回規模有望降至十多
年來的最低水平。
外電數據顯示，債務贖回規模將降至近２﹒３萬億美元，為２００７年以來的最低水平。把
中國計算在內的２０１９年到期債務規模是５﹒３萬億美元，亦為２０１５年以來最低。
明年的再融資需求較為溫和，可能會限制新債發行，並且為受到貿易緊張局勢加劇和流動性
趨緊衝擊的資產帶來提振。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/11/2018 09:01
《傳聞》中國以外新興市場債券贖回規模降至十年低
《傳聞》備受打擊的新興市場終現好消息，中國之外的新興市場債券贖回規模有望降至十多
年來的最低水平。
外電數據顯示，債務贖回規模將降至近２﹒３萬億美元，為２００７年以來的最低水平。把
中國計算在內的２０１９年到期債務規模是５﹒３萬億美元，亦為２０１５年以來最低。
明年的再融資需求較為溫和，可能會限制新債發行，並且為受到貿易緊張局勢加劇和流動性
趨緊衝擊的資產帶來提振。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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