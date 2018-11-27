《魚缸博客》神州５Ｇ利好消息續醞釀，中興通訊宜靜候調整再低吸

《魚缸博客》近排祖國「孖屐」有傳年底發放５Ｇ牌照，雖然缸友們仲唔ｓｕｒｅ，不過

５Ｇ身為祖國重點嘅建設之一，如果真有其事，一眾電訊設備大佬們會首當其衝率先受惠，而當

中一定唔少得大哥大中興通訊（００７６３）啦！

祖國工程院院士鄔賀銓喺今個月初舉行嘅峰會上面就表示今年年底有可能發放５Ｇ牌照。雖

然５Ｇ基站宜家已經可以使用，不過５Ｇ技術嘅標準化過程預料下年９月先會完成。而工信部本

月中仲強調，今年會開始６Ｇ概念研究，未來６Ｇ技術理論ｕｐｌｏａｄ同ｄｏｗｎｌｏａｄ嘅

速度將會達到每秒１ＴＢ，預料２０２０年就會正式開始研發架啦！

中興作為神州嘅５Ｇ技術龍頭，即係話一有５Ｇ嘅進一步消息都有望有得炒吓。中興今年頭

３季營收５８７﹒６６億人仔，走低２３巴仙，但就盈轉虧，蝕７２﹒６億銀人仔。不過，中興

已經擺脫咗被花旗國制裁嘅陰影，第三季嘅業績已經恢復正常營運，錄得淨利５﹒６４億人仔。

大行們都齊齊ｔｈｕｍｂ ｕｐ佢！中金表示，中興第三季收入重返上年同期嘅水平；高盛

亦指出，中興第三季盈利同純利都高過佢地預期；麥格理就話，中興喺５Ｇ發展領域帶領其他兄

弟，預料中興會隨住搭建嘅５Ｇ網絡有所得益。

喺５Ｇ概念嘅刺激下，中興喺今個月頭開始反彈，但到咗今個月１６號高見１６﹒７４銀後

就進入橫行區間，但以今日中午埋單收市價１６﹒２銀計，暫時累升超過三成半，收復咗多條主

要平均線，可以等到股價回調至橫行區底部，即係約１４﹒７銀附近買入，博有５Ｇ消息後再向

上挑戰今年七月嘅高位１７﹒３６銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

