《傳聞》近期新世界發展（０００１７）股價在１０元附近好淡爭持，據悉集團擬進一步增
加內地市場投資比重，特別是粵港澳大灣區房地產市場，前景可看高一線，可在１０元邊緣附近
低吸，宜吸勿搶。
另一方面，希瑪眼科（０３３０９）股價昨日急升１０％，以５﹒８元收市。傳聞再新投資
計劃，主要目標是粵港澳大灣區，但股價短期升幅不少，現水平不宜高追，小心高位出現回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/11/2018 09:03
《傳聞》新世界增內地投資比重，希瑪眼科拓大灣區業績
《傳聞》近期新世界發展（０００１７）股價在１０元附近好淡爭持，據悉集團擬進一步增
加內地市場投資比重，特別是粵港澳大灣區房地產市場，前景可看高一線，可在１０元邊緣附近
低吸，宜吸勿搶。
另一方面，希瑪眼科（０３３０９）股價昨日急升１０％，以５﹒８元收市。傳聞再新投資
計劃，主要目標是粵港澳大灣區，但股價短期升幅不少，現水平不宜高追，小心高位出現回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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