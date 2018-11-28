《傳聞》新世界增內地投資比重，希瑪眼科拓大灣區業績

《傳聞》近期新世界發展（０００１７）股價在１０元附近好淡爭持，據悉集團擬進一步增

加內地市場投資比重，特別是粵港澳大灣區房地產市場，前景可看高一線，可在１０元邊緣附近

低吸，宜吸勿搶。

另一方面，希瑪眼科（０３３０９）股價昨日急升１０％，以５﹒８元收市。傳聞再新投資

計劃，主要目標是粵港澳大灣區，但股價短期升幅不少，現水平不宜高追，小心高位出現回吐。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

