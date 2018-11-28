《傳聞》外電引述一名西班牙官員表示，中國和西班牙將會簽署農產品協議，中國將向西班
牙伊比利亞火腿和鮮食葡萄開放市場。
國家主席習近平周二起訪問西班牙，料將在訪問期間簽署協議。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/11/2018 09:01
《傳聞》內地快向西班牙火腿和葡萄開放市場
《傳聞》外電引述一名西班牙官員表示，中國和西班牙將會簽署農產品協議，中國將向西班
牙伊比利亞火腿和鮮食葡萄開放市場。
國家主席習近平周二起訪問西班牙，料將在訪問期間簽署協議。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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