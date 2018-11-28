《傳聞》內地快向西班牙火腿和葡萄開放市場

《傳聞》外電引述一名西班牙官員表示，中國和西班牙將會簽署農產品協議，中國將向西班

牙伊比利亞火腿和鮮食葡萄開放市場。

國家主席習近平周二起訪問西班牙，料將在訪問期間簽署協議。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

