《魚缸博客》油價跌人仔回穩，南航現價買有得諗？

《魚缸博客》「十金九銀」喺今年因為貿易戰嘅關係而失效，相關嘅魚毛都炒唔起，不過隨

住「孖屐」預計，貿易戰會喺Ｇ２０峰會之後會有所緩和，臨近年尾會唔會有魚毛可以炒起食「

尾胡」？

踏入第四季其實係傳統航空貨運嘅旺季，加上外圍油價下跌，兩份指標原油合約喺１０月初

以嚟，已經下跌３０巴仙以上。普遍去睇，燃油其實對航空公司嘅成本佔比最大，一般介乎２５

巴仙到３０巴仙，所以對於一眾無做燃油對沖嘅中資股空股嚟講，絕對係一個喜訊，因為油價跌

會有助佢哋減低營運成本。

睇埋整個行業嘅數據啊，神州民航局數據顯示，１０月全行業一共完成運輸總周轉量

１０５﹒５億噸公里，按年增長１０﹒２巴仙，增速較９月回升１﹒２巴仙；國內與國際航線分

別較去年同期上揚１１﹒６巴仙及７﹒７巴仙，反映神州對國內航線嘅需求旺盛，相信可以推持

到年尾。

其實三隻中資鐵鳥入邊，客座率亦有所改善，其中南航（０１０５５）下半年表現最標青，

連續４個月整體與國內客座率水平都保持４年最高，上個月整體客座率就升０﹒６巴仙，達

８２﹒６巴仙，國內客座率就高達８３﹒８１巴仙。

而且出年１月１號之後，南航就會退出天合聯盟，考慮加入寰宇一家，亦可以令佢喺北美航

線表現有轉機，孖屐已經有消息話南航會同屬於寰宇一家嘅美國航空合作，到時佢就可以更快拓

展南美洲業務，另一方面，南航出年將會喺北京新機場興建新樞紐，預期可以為佢盈利帶來另一

個增長動力。

另外，人仔走勢亦開始回穩，相信亦會有利南航嘅走勢，而油價下調對南航帶嚟嘅好處，相

信可以喺來季業績中反映。睇埋公仔圖，南航自６月下跌之後，一直處於橫行區隔，但自１０月

尾見底之後，開始築底反彈，缸友可以現價買入博上６蚊，但如果跌穿橫行區隔底部４銀嘅位置

，就要考慮走人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

