《傳聞》今年科技股從高位下跌兩至三成是等閒事，據聞有基金進行補倉，吸納科技股，金
蝶（００２６８）成為優先吸納目標之一，昨日（２８日）回升２％，以７﹒５２元，短期可反
彈上８元。
另一方面，今年來外資增持Ａ股千億元計，據聞基金配合年結，Ａ股將有粉飾窗櫥活動，現
價吸納Ａ股仍未算遲。在１２元附近吸納安碩中國Ａ５０（０２８２３），屬於退可守、進可攻
的策略。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/11/2018 09:01
《傳聞》基金補倉吸本港科技股；Ａ股將有粉飾窗櫥活動
《傳聞》今年科技股從高位下跌兩至三成是等閒事，據聞有基金進行補倉，吸納科技股，金
蝶（００２６８）成為優先吸納目標之一，昨日（２８日）回升２％，以７﹒５２元，短期可反
彈上８元。
另一方面，今年來外資增持Ａ股千億元計，據聞基金配合年結，Ａ股將有粉飾窗櫥活動，現
價吸納Ａ股仍未算遲。在１２元附近吸納安碩中國Ａ５０（０２８２３），屬於退可守、進可攻
的策略。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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