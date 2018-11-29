《傳聞》基金補倉吸本港科技股；Ａ股將有粉飾窗櫥活動

《傳聞》今年科技股從高位下跌兩至三成是等閒事，據聞有基金進行補倉，吸納科技股，金

蝶（００２６８）成為優先吸納目標之一，昨日（２８日）回升２％，以７﹒５２元，短期可反

彈上８元。

另一方面，今年來外資增持Ａ股千億元計，據聞基金配合年結，Ａ股將有粉飾窗櫥活動，現

價吸納Ａ股仍未算遲。在１２元附近吸納安碩中國Ａ５０（０２８２３），屬於退可守、進可攻

的策略。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

