  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/11/2018 09:01

《傳聞》基金補倉吸本港科技股；Ａ股將有粉飾窗櫥活動

　　《傳聞》今年科技股從高位下跌兩至三成是等閒事，據聞有基金進行補倉，吸納科技股，金
蝶（００２６８）成為優先吸納目標之一，昨日（２８日）回升２％，以７﹒５２元，短期可反
彈上８元。
　　另一方面，今年來外資增持Ａ股千億元計，據聞基金配合年結，Ａ股將有粉飾窗櫥活動，現
價吸納Ａ股仍未算遲。在１２元附近吸納安碩中國Ａ５０（０２８２３），屬於退可守、進可攻
的策略。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事29/11/2018
京東金融以科技之名  圓劉強東金融夢？
國際動態29/11/2018
《海綿寶寶》作家 「漸凍人症」病逝
生財有道28/11/2018
《開市Good Morning》溫傑：騰訊320元水平阻力大
FOCUS28/11/2018
【FOCUS】「我的身體、你的夢想」? 基因BB掀爭議
生財有道28/11/2018
贏在起跑線 碧桂園服務不愁前景
生財有道28/11/2018
國策利好創新藥 石藥點成金
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金