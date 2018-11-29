《傳聞》中電信（００７２８）昨日（２８日）升上４﹒２２元的一年高位，收市報
４﹒１９元，上升６仙。據悉中電信新業務增長勁，包括物聯網、雲計算與大數據等業務收入倍
增，成為股價上升的催化劑。
另外，隨著聖誕付運出口告一段落，據悉未來一個月集裝箱航運運量將顯著放緩，航運股如
中遠海控（０１９１９）股價會承受一定壓力，宜趁股價反彈上３﹒３元至３﹒５元的水平作出
回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/11/2018 09:01
《傳聞》中電信新業務增長勁；集裝箱航運量將顯著放緩
《傳聞》中電信（００７２８）昨日（２８日）升上４﹒２２元的一年高位，收市報
４﹒１９元，上升６仙。據悉中電信新業務增長勁，包括物聯網、雲計算與大數據等業務收入倍
增，成為股價上升的催化劑。
另外，隨著聖誕付運出口告一段落，據悉未來一個月集裝箱航運運量將顯著放緩，航運股如
中遠海控（０１９１９）股價會承受一定壓力，宜趁股價反彈上３﹒３元至３﹒５元的水平作出
回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|中國故事29/11/2018
京東金融以科技之名 圓劉強東金融夢？
|國際動態29/11/2018
《海綿寶寶》作家 「漸凍人症」病逝
|生財有道28/11/2018
《開市Good Morning》溫傑：騰訊320元水平阻力大
|FOCUS28/11/2018
【FOCUS】「我的身體、你的夢想」? 基因BB掀爭議
|生財有道28/11/2018
贏在起跑線 碧桂園服務不愁前景
|生財有道28/11/2018
國策利好創新藥 石藥點成金
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰