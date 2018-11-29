《傳聞》中電信新業務增長勁；集裝箱航運量將顯著放緩

《傳聞》中電信（００７２８）昨日（２８日）升上４﹒２２元的一年高位，收市報

４﹒１９元，上升６仙。據悉中電信新業務增長勁，包括物聯網、雲計算與大數據等業務收入倍

增，成為股價上升的催化劑。

另外，隨著聖誕付運出口告一段落，據悉未來一個月集裝箱航運運量將顯著放緩，航運股如

中遠海控（０１９１９）股價會承受一定壓力，宜趁股價反彈上３﹒３元至３﹒５元的水平作出

回吐。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

