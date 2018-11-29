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即市新聞

29/11/2018 09:01

《傳聞》中國阿根廷擬簽建核電站協議，涉８０億美元

　　《傳聞》正在展開歐洲、拉美之行的國家主席習近平，即將結束西班牙行程轉往阿根廷，出
席２０國集團（Ｇ２０）峰會並對當地國事訪問。
　　外電報道，中國與阿根廷擬將簽署在阿根廷建造第四座核電站的協議，涉及潛在交易價值高
達８０億美元，項目將深化中國在這個美國的關鍵區域盟友的影響力。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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