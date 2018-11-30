《傳聞》偉易達基金沽壓未完，中通服拓大電訊基建服務市佔率

《傳聞》偉易達（００３０３）股價持續向下尋底，昨日（２９日）股價再跌０﹒８元，以

７３﹒６５元，短期可能下試７０元支持位。據悉包括美國在內全球經濟放緩，不利偉易達產銷

售，基金沽盤未完，不宜入市博反彈。

另外，中國通信服務（００５５２）強勢畢呈，昨日逆市上升７％，收７﹒４５元。據悉中

國通信全力拓大電力、交通等行業電訊基建服務的市場佔有率，支撐業務保持強勁增長動力，短

期高處未算高，宜回落至７元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

