《傳聞》信置擬投資高雄建星級酒店

《傳聞》台灣傳媒報道，候任高雄市長韓國瑜昨午於國民黨高雄市黨部召開記者會，向外界

報告小內閣進度。前台中市長胡志強帶著信和置業（０００８３）主席黃志祥到場。國民黨高雄

市議員黃柏霖透露，黃志祥有意在高雄投資星級酒店。

胡志強昨天陪同黃志祥參加韓國瑜的記者會，並安排黃志祥與韓國瑜見面，會後韓國瑜親自

送黃志祥到門口。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

