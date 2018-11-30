《傳聞》市場消息指，金鐘力寶中心１座高層全層，佔地約１８０８５方呎，近日獲內地買
家出價約１０億元洽購至尾聲，平均呎價５﹒５萬元。
該樓層原業主於２０１３年透過ＳＰＡＲＫＬＥ ＴＡＬＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ公司名義
購入，當時購入價５﹒０５億元，公司董事為許榮茂，即世茂房地產主席。若是次落實以約１０
億元沽出，即持貨五年，可望獲利近５億元。有指樓層為世茂房地產的香港總部。
交易若屬實，造價創力寶中心歷來最高呎價紀錄。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/11/2018 09:01
《傳聞》世茂房地產（００８１３）１０億沽力寶中心總部全層
《傳聞》市場消息指，金鐘力寶中心１座高層全層，佔地約１８０８５方呎，近日獲內地買
家出價約１０億元洽購至尾聲，平均呎價５﹒５萬元。
該樓層原業主於２０１３年透過ＳＰＡＲＫＬＥ ＴＡＬＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ公司名義
購入，當時購入價５﹒０５億元，公司董事為許榮茂，即世茂房地產主席。若是次落實以約１０
億元沽出，即持貨五年，可望獲利近５億元。有指樓層為世茂房地產的香港總部。
交易若屬實，造價創力寶中心歷來最高呎價紀錄。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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