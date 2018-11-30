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即市新聞

30/11/2018 11:58

《魚缸博客》比亞迪（０１２１１）估值頗高，等待調整後買入

　　《魚缸博客》今年祖國呠呠車銷售放緩，不過主張新能源概念嘅呠呠車佬比亞迪
（０１２１１）最近反覆走高，而１０月份總銷量仲錄得超過三成嘅增長，表現ｍａｔｃｈ哂缸
友同「孖屐」嘅預期。
　　祖國近排力推「減排節能」，環保呠呠車前景當然喺被睇好，新能源呠呠車大哥比亞迪今個
月有３款新呠呠車上市，車型同車款都頗為全面，「孖屐」亦預期公眾會畀個ｌｉｋｅ佢架！
　　業績方面，該公司１０月份ｓａｌｅｓ錄得４﹒８５萬架，其中新能源呠呠車佔咗
２﹒７７萬架，燃油呠呠車就賣咗２﹒０８萬架，數據符合缸友預期。另外，該公司最近又宣布
，同戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ　ＡＧ）合資打造嘅純電動車ｂｒａｎｄ騰勢汽車，宜家喺祖國一
綫城市建設充電站，預料對擴大公司收入來源上面會有所幫助。
　　大行都睇好佢架！中金發表報告表示，該公司新車款上市之後，股價強勢嘅ｔｒｅｎｄ預料
會持續，仲將佢嘅「他屐」由６５銀升至７０銀，兼ｋｅｅｐ住個「買貨」評級。大摩都表示支
持，強調祖國新能源呠呠車銷售增長顯著，而比亞迪今年頭１０個月有關產品嘅銷售已經較去年
增長咗１﹒５倍，預料短期內銷售會ｋｅｅｐ住咁威威，最後上調佢評級至「同孖屐同步」，「
他屐」就升到去５０銀。　　
　　睇返個公仔圖，該股過去３個月累升超過１２巴仙，真喺好叻豬架！不過，該股現時預期市
盈率為３８﹒９倍，估值一啲都唔平，加上祖國下年新能源呠呠車補貼又將會減少。以上因素可
能會影響到新能源呠呠車未來嘅前景。該股依家企穩１０天線（５７﹒８０５銀）之上，而喺
６０銀左右位置見阻力，所以應該等下一次深幅度調整嘅時候先開始買貨就啱啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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