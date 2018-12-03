《傳聞》中國糧油（００６０６）股價在過去一個月反覆上升，由２﹒５元水平升上上周五
（３０日）的２﹒９６元。據悉中國糧油力拓品牌業務，推動產品升級，提升售價，成為業務新
增長點，宜回落至２﹒７元至２﹒８元低吸。
市場消息稱，內地計劃加大對氧化鋁限產力度，有助持續下跌的氧化鋁價格回穩。上周五中
國鋁業（０２６００）微升３仙，以２﹒８元收市，在２﹒５元至２﹒７元水平有望觸底反彈。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/12/2018 09:01
《傳聞》中國糧油拓品牌業務；內地氧化鋁加大限產
《傳聞》中國糧油（００６０６）股價在過去一個月反覆上升，由２﹒５元水平升上上周五
（３０日）的２﹒９６元。據悉中國糧油力拓品牌業務，推動產品升級，提升售價，成為業務新
增長點，宜回落至２﹒７元至２﹒８元低吸。
市場消息稱，內地計劃加大對氧化鋁限產力度，有助持續下跌的氧化鋁價格回穩。上周五中
國鋁業（０２６００）微升３仙，以２﹒８元收市，在２﹒５元至２﹒７元水平有望觸底反彈。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道30/11/2018
【月結－氣氛回暖】聖誕鐘買匯豐上望72元 騰訊百天線遇阻力
|生財有道30/11/2018
【月結－氣氛回暖】港股月漲1527點終結六連跌 年底料續反彈
|生財有道30/11/2018
《開市Good Morning》林嘉麒：12月宜部署騰訊
|專訪30/11/2018
商湯科技徐立：海外業務佔逾兩成，不擔心日後遭貿易禁制
|FOCUS30/11/2018
【FOCUS】從通電到晚宴 「習特會」的可能結果
|國際動態30/11/2018
俄擬在克里米亞 設防空反導系統
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰