《傳聞》中國糧油拓品牌業務；內地氧化鋁加大限產

《傳聞》中國糧油（００６０６）股價在過去一個月反覆上升，由２﹒５元水平升上上周五

（３０日）的２﹒９６元。據悉中國糧油力拓品牌業務，推動產品升級，提升售價，成為業務新

增長點，宜回落至２﹒７元至２﹒８元低吸。

市場消息稱，內地計劃加大對氧化鋁限產力度，有助持續下跌的氧化鋁價格回穩。上周五中

國鋁業（０２６００）微升３仙，以２﹒８元收市，在２﹒５元至２﹒７元水平有望觸底反彈。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

