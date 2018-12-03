《傳聞》市場消息指，渣打（０２８８８）將在杜拜和包括新加坡在內的主要市場裁員，以
設法減少開支。
據悉，此次裁員涉及一些高級職位，杜拜可能有多達１００個崗位受影響，不過最終數字尚
未確定。
消息表示，優先理財業務的領導層也在此次裁員範圍。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/12/2018 09:01
《傳聞》渣打擬在杜拜新加坡裁員，涉部分高級職位
《傳聞》市場消息指，渣打（０２８８８）將在杜拜和包括新加坡在內的主要市場裁員，以
設法減少開支。
據悉，此次裁員涉及一些高級職位，杜拜可能有多達１００個崗位受影響，不過最終數字尚
未確定。
消息表示，優先理財業務的領導層也在此次裁員範圍。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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