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即市新聞

03/12/2018 09:01

《傳聞》渣打擬在杜拜新加坡裁員，涉部分高級職位

　　《傳聞》市場消息指，渣打（０２８８８）將在杜拜和包括新加坡在內的主要市場裁員，以
設法減少開支。
　　據悉，此次裁員涉及一些高級職位，杜拜可能有多達１００個崗位受影響，不過最終數字尚
未確定。
　　消息表示，優先理財業務的領導層也在此次裁員範圍。　　　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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