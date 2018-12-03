《傳聞》旭輝物管公司永升生活服務在港上市，集資最多７﹒９億元

《傳聞》旭輝控股（００８８４）旗下物管公司永升生活服務香港（０１９９５）計劃在香

港ＩＰＯ，招股價在１﹒６０至２﹒０８元區間，發售３﹒８億股，集資６﹒０８億億至

７﹒９０４億元。預期１２月１７日開始掛牌交易。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

