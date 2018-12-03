《魚缸博客》「習特會」過後科技股繼續強勢，瑞聲仍不宜過分憧憬

《魚缸博客》引起缸友矚目嘅「習特會」總算完滿落幕，結果亦都大致符合「孖屐」預期，

魚缸氣氛即時高漲起嚟，今朝一眾科技佬就搶先出閘，兩隻手機設備孖寶瑞聲（０２０１８）同

舜宇（０２３８２）都高開６巴仙，之後仲愈升愈有，畢竟呢兩隻都回調咗咁多，而蘋果又有咁

多不利消息，借勢反彈亦不為過。

不過，雖然大市氣氛持續有轉好跡象，但股份要繼續跳彈床，都要同時觀望行業同股份嘅業

績前景。以上個星期五（３０日）收市價５５﹒４５銀計，瑞聲今年已經蒸發咗約六成。相反，

舜宇就跌得唔算好多，今年唔見咗近２４巴仙。跟蘋果搵食嘅瑞聲，「唉瘋」喺全球嘅市佔率排

第三，據研究機構Ｔｒｅｎｄ Ｆｏｒｃｅ最新報告指出，預計蘋果喺今年第四季全球手機「孖

屐」嘅市佔率會登上冠軍寶座，達１９﹒７巴仙，略高於三星嘅１９﹒６巴仙。

之但係，蘋果新手機近年愈出愈冇賣點，未到聖誕節就要降低佢嘅銷售預測兼令到代工商削

生產線，今年推出嘅新「唉瘋」更頻頻傳出要透過減價促銷。另外，侵侵（特朗普）雖然暫時話

唔會對神州再徵關稅住，但佢向來一時一樣，加上花旗國一直提防神州嘅科技行業，而侵侵仲暗

示會對蘋果喺神州生產嘅手機或電腦徵收一成關稅，種種負面因素醞釀下，瑞聲要繼續上試都有

唔少難度，博反彈嘅缸友都係宜高減吓磅好ｄ，技術上，目前喺７０蚊附近遇阻力，預期繼續喺

１００天線（６４﹒３５１銀）水平下徘徊居多。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

