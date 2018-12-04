《傳聞》基金減持防守股，國壽加倉Ａ股成升市贏家

《傳聞》防守股如粵海投資（００２７０）昨日（３日）逆市下跌５％收１４﹒４元。據聞

股市市況好轉，基金昨日趁機減持防守股，拖累粵海投資股價急挫，但跌至１４元邊緣，有一定

值博率。

中美貿易休戰，Ａ股昨日單日急近３％，據聞中國人壽（０２６２８）早前已加倉Ａ股，成

為Ａ股升市贏家之一。國壽昨日急升近５％。如能向上１８元阻力，技術走勢將現突破。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

