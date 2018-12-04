《傳聞》美國本月可能加息，加上年結因素，推高港元資本成本，據悉本港銀行跟隨美國加
息機會增加，包括儲蓄利率。恆生銀行（０００１１）昨日（３日）僅升１﹒７％，以
１８３﹒８元收市，跑輸整體大市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/12/2018 09:01
《傳聞》本港銀行本月跟隨美國加息機會大
《傳聞》美國本月可能加息，加上年結因素，推高港元資本成本，據悉本港銀行跟隨美國加
息機會增加，包括儲蓄利率。恆生銀行（０００１１）昨日（３日）僅升１﹒７％，以
１８３﹒８元收市，跑輸整體大市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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