《魚缸博客》中美貿戰暫停火，太航（２３４３）可借勢破橫行區間

《魚缸博客》一直纏繞住香江同神州嘅中美貿易戰，終於喺上星期六（１日）之後見到緩和

嘅跡象，雙方同意貿戰暫時停火９０日，令到沉寂多時嘅魚缸喺噚日（３日）開市就嚟個報復式

反彈，見兩個月高位，並企穩１００天線（約２６９８８點）兼收復２７０００關口，而且成交

暢旺，差唔多隻隻魚毛都升，其中備受關注嘅除咗一眾出口股好似敏華（０１９９９），另一個

航運板塊可能都值得缸友們留意嫁，而當中博客就幾睇好太平洋航運（０２３４３）。

其實一眾航運股喺上個星期五已經偷步炒作，不過當時唔係憧憬貿易戰可以解決，相反係因

為大家希望喺１月１號關稅由１０巴仙，上調到２５巴仙之前，先將啲貨運咗先而炒上，換句話

講，短期對一眾航運股嚟講咪「開莊閒都贏」？不過，隨住有咗貿易戰中場休戰呢個消息，加上

踏入傳統航運旺季，相信嚟緊航運股都可以更上一層樓。

睇吓大行點講啊！大摩就話相信太平洋航運嘅股價會喺未來１５日內上升，仲話發生機率有

成７到８成，「他屐」維持２﹒９１銀，同「增持」投資評級，佢話當中會升嘅原因，都係離唔

開中美貿易摩擦暫時緩和，而根據當日嘅協議，神州會恢復購買花旗國嘅農產品，所以預期有利

佢嘅乾散貨航運業務。

而上個月富瑞亦指出，太平洋航運主要係船隊嘅委託掛單（ｏｒｄｅｒｂｏｏｋ）已處於最

低點，而神州今年頭九個月嘅大宗散貨進口，按年已經增長近１３巴仙，隨住大豆進口回升，相

信又會成為另一個推動盈利嘅因素。

睇返公仔圖，太平洋航運由九月開始就一直處於橫行區間，但喺噚日同星期五就突破埋所有

主要平均線，加上配合埋成交，相信隨住今個月「孖屐」會借貿易戰小休及「芬佬」粉飾櫥窗，

預料太平洋航運可以借勢突破橫行區間頂部約２蚊嘅位置，缸友可以考慮現價掃貨。如果股價之

後跌穿１﹒６銀嘅支持位，就要識沽貨走人喇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

