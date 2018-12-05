  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/12/2018 09:00

《傳聞共賞》劉鶴數周內率團赴美談判，中資券商國際化提速


　《傳聞共賞》　劉鶴數周內率領代表團前往華盛頓，進行貿易談判
　　　　　　　　復星旅遊（１９９２）配售足額，惟公開發售部分遠未足額
　　　　　　　　騰訊音樂美上市國際發售反應佳，首日已獲足額認購
　　　　　　　　Ａ股醞釀新股通利港交所，中資券商國際化提速

　《昔日傳聞》　合和（５４）大股東胡應湘家族擬提私有化，料涉２００億
　　　　　　　　基金減持防守股，國壽加倉Ａ股成升市贏家
　　　　　　　　本港銀行本月跟隨美國加息機會大
　　　　　　　　「認識你的客戶」平台投標近尾聲，環聯ＩＢＭ入選
　　　　　　　　渣打擬在杜拜新加坡裁員，涉部分高級職位
　　　　　　　　中國糧油拓品牌業務；內地氧化鋁加大限產
　　　　　　　　信置擬投資高雄建星級酒店
　　　　　　　　世茂房地產（８１３）１０億沽力寶中心總部全層洽至尾聲
　　　　　　　　偉易達基金沽壓未完，中通服拓大電訊基建服務市佔率
　　　　　　　　基金補倉吸本港科技股；Ａ股將有粉飾窗櫥活動
　　　　　　　　中電信新業務增長勁；集裝箱航運量將顯著放緩
　　　　　　　　中國阿根廷擬簽建核電站協議，涉８０億美元
　　　　　　　　積金局向受託人徵收註冊年費
　　　　　　　　內地快向西班牙火腿和葡萄開放市場
　　　　　　　　新世界增內地投資比重，希瑪眼科拓大灣區業績
　　　　　　　　利邦（００８９１）重組裁員，部分部門人手銳減近半
　　　　　　　　中國以外新興市場債券贖回規模降至十年低

　　　　　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態05/12/2018
法暫緩加燃油稅半年 息民憤
生財有道04/12/2018
《開市Good Morning》林家亨：玖龍紙業值博率高
FOCUS04/12/2018
【FOCUS】人幣勁彈證「好事近」? 憧憬「12.18」大日子
國際動態04/12/2018
英工黨促公布 脫歐協議法律建議
生財有道03/12/2018
《開市Good Morning》涂國彬：騰訊短期或飆至350元
FOCUS03/12/2018
【FOCUS】中美「各自表述」藏分歧 「破舊立新」引期待
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金