《傳聞共賞》劉鶴數周內率團赴美談判，中資券商國際化提速



《傳聞共賞》 劉鶴數周內率領代表團前往華盛頓，進行貿易談判

復星旅遊（１９９２）配售足額，惟公開發售部分遠未足額

騰訊音樂美上市國際發售反應佳，首日已獲足額認購

Ａ股醞釀新股通利港交所，中資券商國際化提速



《昔日傳聞》 合和（５４）大股東胡應湘家族擬提私有化，料涉２００億

基金減持防守股，國壽加倉Ａ股成升市贏家

本港銀行本月跟隨美國加息機會大

「認識你的客戶」平台投標近尾聲，環聯ＩＢＭ入選

渣打擬在杜拜新加坡裁員，涉部分高級職位

中國糧油拓品牌業務；內地氧化鋁加大限產

信置擬投資高雄建星級酒店

世茂房地產（８１３）１０億沽力寶中心總部全層洽至尾聲

偉易達基金沽壓未完，中通服拓大電訊基建服務市佔率

基金補倉吸本港科技股；Ａ股將有粉飾窗櫥活動

中電信新業務增長勁；集裝箱航運量將顯著放緩

中國阿根廷擬簽建核電站協議，涉８０億美元

積金局向受託人徵收註冊年費

內地快向西班牙火腿和葡萄開放市場

新世界增內地投資比重，希瑪眼科拓大灣區業績

利邦（００８９１）重組裁員，部分部門人手銳減近半

中國以外新興市場債券贖回規模降至十年低





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

