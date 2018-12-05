《傳聞》Ａ股醞釀新股通利港交所，中資券商國際化提速

《傳聞》市場消息稱，Ａ股市場開放新舉措施陸續有來，包括醞釀多時的新股通，港交所（

００３８８）直接受惠。該股昨日（４日）走勢出現突破訊號，以２３９﹒８元收市，上升２％

，短期將挑戰２５０元阻力，宜在２３０元附近低吸。

中資券商股走勢持續呈強，據悉包括中信証券（０６０３０）等中資券商股國際化步伐進一

步提速，上市包銷商與資產管理業務成為力改目標，前景看高一線，現價１５﹒４元仍有上升水

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

