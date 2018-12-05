《傳聞》市場消息稱，Ａ股市場開放新舉措施陸續有來，包括醞釀多時的新股通，港交所（
００３８８）直接受惠。該股昨日（４日）走勢出現突破訊號，以２３９﹒８元收市，上升２％
，短期將挑戰２５０元阻力，宜在２３０元附近低吸。
中資券商股走勢持續呈強，據悉包括中信証券（０６０３０）等中資券商股國際化步伐進一
步提速，上市包銷商與資產管理業務成為力改目標，前景看高一線，現價１５﹒４元仍有上升水
位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/12/2018 09:01
《傳聞》Ａ股醞釀新股通利港交所，中資券商國際化提速
《傳聞》市場消息稱，Ａ股市場開放新舉措施陸續有來，包括醞釀多時的新股通，港交所（
００３８８）直接受惠。該股昨日（４日）走勢出現突破訊號，以２３９﹒８元收市，上升２％
，短期將挑戰２５０元阻力，宜在２３０元附近低吸。
中資券商股走勢持續呈強，據悉包括中信証券（０６０３０）等中資券商股國際化步伐進一
步提速，上市包銷商與資產管理業務成為力改目標，前景看高一線，現價１５﹒４元仍有上升水
位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態05/12/2018
法暫緩加燃油稅半年 息民憤
|生財有道04/12/2018
《開市Good Morning》林家亨：玖龍紙業值博率高
|FOCUS04/12/2018
【FOCUS】人幣勁彈證「好事近」? 憧憬「12.18」大日子
|國際動態04/12/2018
英工黨促公布 脫歐協議法律建議
|生財有道03/12/2018
《開市Good Morning》涂國彬：騰訊短期或飆至350元
|FOCUS03/12/2018
【FOCUS】中美「各自表述」藏分歧 「破舊立新」引期待
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰